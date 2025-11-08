Російська атака на залізницю: що відомо про рух поїздів на Полтавщині

Потяг "Укрзалізниці" / © Укрзалізниця

Російський удар по депо у Гребінці на Полтавщині не впливатиме на рух потягів у регіоні. Для обслуговування пасажирських поїздів виведено достатньо резервних тепловозів на знеструмлених ділянках.

Про це повідомили в пресслужбі «Укрзалізниці».

«Знеструмлені ділянки поступово заживлюються, від Гребінки до Полтави вже відновлено електротягу, рух всіх поїздів зберігається, а інфраструктура ремонтується — залізничники роблять для цього все», — йдеться у повідомленні.

В УЗ наголосили, що навіть Інтерсіті+ №712 Київ-Гусарівка (Краматорський напрямок) зараз слідує під резервним тепловозом, а подальше сполучення вже організовано підмінним рухомим складом.

«Такі удари по депо, підстанціях та інфраструктурі залізниці вже стали щоденним явищем, ми відновлюємось і знаходимо рішення для збереження руху після кожної такої атаки», — запевняють залізничники.

В «Укрзалізниці» закликали не довіряти повідомленням в деяких Telegram-каналах, які публікують «апокаліптичні фото» і лякають «скороченням поїздів і обмеженням руху». Про всі зміни розкладу — наприклад, за вимогою ОВА — буде повідомлено на офіційних каналах УЗ.

Слідкувати за затримками можна традиційно на порталі uz-vezemo.

Нагадаємо, у суботу, 8 листопада, через пошкодження залізничної інфраструктури знову сталися зміни в русі поїздів у Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях.