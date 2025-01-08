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Російська атака на Запоріжжя: поранення дістала 13-річна дівчинка

Російська атака на Запоріжжя: поранення дістала 13-річна дівчинка

Наслідки удару по Запоріжжю / Фото: Запорізька ОВА

Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Внаслідок обстрілу міста Запоріжжя російською терористичною армією дістала поранення 13-річна дівчинка.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, дитину відвезли до лікарні. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Раніше Іван Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки із застосуванням КАБів у Запоріжжі загинуло 13 людей, поранення отримали 29 осіб. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав російську атаку авіабомбами по Запоріжжю свідомим ударом по місту.

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