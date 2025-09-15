Російська атака на Запоріжжя: горять приватні будинки, подекуди зникло світло

Запоріжжя / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

У ніч проти 15 вересня жителі Запоріжжя почули серію вибухів.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив, що це була ворожа атака на район.

За його словами, на місці удару спалахнула пожежа, вогонь охопив приватні будинки. В одній із громад зникло електропостачання.

“Попередньо, без постраждалих. Екстрені служби вже працюють на місці події та ліквідовують наслідки”, — повідомив Федоров.

Наразі триває уточнення масштабів руйнувань та завданої шкоди.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області в ніч проти 9 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.