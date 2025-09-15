- Дата публікації
Російська атака на Запоріжжя: горять приватні будинки, подекуди зникло світло
У ніч проти 15 вересня ворожа атака спричинила вибухи у Запорізькому районі. Внаслідок удару виникла пожежа та пошкоджено електропостачання в одній із громад, втім попередньо жертв немає.
У ніч проти 15 вересня жителі Запоріжжя почули серію вибухів.
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив, що це була ворожа атака на район.
За його словами, на місці удару спалахнула пожежа, вогонь охопив приватні будинки. В одній із громад зникло електропостачання.
“Попередньо, без постраждалих. Екстрені служби вже працюють на місці події та ліквідовують наслідки”, — повідомив Федоров.
Наразі триває уточнення масштабів руйнувань та завданої шкоди.
Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області в ніч проти 9 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.