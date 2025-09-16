- Дата публікації
Російська атака на Запоріжжя, Суми та Київщину: головні новини ночі 16 вересня 2025 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 16 вересня 2025 року:
У Запоріжжі після удару РФ збільшилася кількість потерпілих Читати далі –>
У Києві та областях лунала повітряна тривога через атаку БпЛА, працювала ППО Читати далі –>
Суми: ворог атакував місто дронами, частина району – без світла і води Читати далі –>
На Миколаївщині росіяни вбили водія трактора під час роботи в полі Читати далі –>
Зеленський: Путін намагається вийти з ізоляції, обдуривши Трампа Читати далі –>