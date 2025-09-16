ТСН у соціальних мережах

Російська атака на Запоріжжя, Суми та Київщину: головні новини ночі 16 вересня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися про головні події ночі.

Дрон

Дрон / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 16 вересня 2025 року:

  • У Запоріжжі після удару РФ збільшилася кількість потерпілих Читати далі –>

  • У Києві та областях лунала повітряна тривога через атаку БпЛА, працювала ППО Читати далі –>

  • Суми: ворог атакував місто дронами, частина району – без світла і води Читати далі –>

  • На Миколаївщині росіяни вбили водія трактора під час роботи в полі Читати далі –>

  • Зеленський: Путін намагається вийти з ізоляції, обдуривши Трампа Читати далі –>

