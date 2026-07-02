Російська атака пошкодила енергосистему України: де немає світла та чи діятимуть графіки сьогодні

Де немає світла 2 липня / © ТСН.ua

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Станом на ранок 2 липня, після чергового звірячого російського обстрілу, в енергосистемі України фіксують ускладнення. Внаслідок нічної атаки на енергетичну інфраструктуру без світла тимчасово залишилася частина споживачів у Києві, а також у Донецькій, Запорізькій та Харківській областях.

Про це повідомляють у Міненерго.

Відключення світла після російської атаки: коли повернуть електроенергію

Найбільш критичний стан енергосистеми зараз спостерігається у Сумській області — через атаки та пошкодження об’єктів тут знеструмлено найбільшу кількість абонентів.

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Аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово.

«На Донеччині під час виконання робіт на енергетичному об’єкті внаслідок ворожого обстрілу поранення зазнали троє працівників. Постраждалих доставили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу», — пишуть у Міненерго.

Паралельно тривають ліквідації наслідків негоди. Через шквальний вітер та дощі без електроенергії залишаються понад 70 населених пунктів у Львівській, Закарпатській, Чернігівській та Київській областях. Ремонтні бригади вже працюють на місцях.

Попри складну ситуацію, запровадження графіків обмежень на сьогодні не прогнозується. Можливі зміни відстежуйте на офіційних каналах вашого оператора розподілу.

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Аби стабілізувати мережу, українців закликають перенести використання потужних електроприладів на денні години — з 10:00 до 16:00. Ввечері, після 16:00, закликають ощадливо користуватися електроенергією.

Атака на Київ: останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 2 липня Росія завдала цинічного масованого удару по Києву та Київській області, застосувавши загалом 496 БпЛА різних типів та 74 ракети.

Особливістю атаки стало одночасне використання великої кількості балістики та реактивних безпілотників з різних напрямків. У столиці зафіксовано прямі влучання щонайменше у 20 житлових будинків, а ще близько сотні будівель пошкоджено.

Руйнування та пожежі, зокрема пошкодження медзакладу, гуртожитку та житлового сектору, зафіксували у восьми районах Києва, а також у Бучанському, Броварському, Обухівському, Фастівському та Вишгородському районах області.

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Внаслідок ворожої атаки загинули щонайменше 13 людей, а кількість постраждалих, серед яких двоє дітей, становить 86 осіб.

Найбільших руйнувань зазнав житловий будинок у Дарницькому районі, де потужним вибухом знесло частину будівлі. На місці влучання триває пошуково-рятувальна операція — під завалами досі шукають людей, серед яких 15-річна дівчина та її родина.

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