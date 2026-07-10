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Російська атака забрала життя працівників Пенсійного фонду України в Херсонській області
Подружжя їхало на роботу, коли російський безпілотник атакував їхній автомобіль.
У Херсоні внаслідок ранкової атаки російського дрона загинули двоє працівників Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Херсонській області та Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України.
В одному з районів міста російський безпілотник влучив у легковий автомобіль. Після удару машина загорілася.
Попри загрозу повторних атак, рятувальники прибули на місце та ліквідували пожежу. Однак чоловік і жінка, які перебували в автомобілі, загинули.
Загиблі були подружжям і працювали у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Херсонській області. Вранці вони їхали на роботу.
У Міністерстві соціальної політики наголосили, що, попри складну безпекову ситуацію в Херсоні, працівники щодня забезпечували виплату пенсій і надання соціальної підтримки жителям регіону.
«Їхня праця була важливою для тисяч українців», — зазначили у міністерстві.
Там висловили співчуття рідним і близьким загиблих, а також колективу Пенсійного фонду України.
Раніше повідомлялося, що двоє українських саперів загинули під час роботи на Херсонщині