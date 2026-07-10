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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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155
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Російська атака забрала життя працівників Пенсійного фонду України в Херсонській області

Подружжя їхало на роботу, коли російський безпілотник атакував їхній автомобіль.

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Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Російський дрон атакував автомобіль у Херсоні — загинули двоє працівників Пенсійного фонду України.

Російський дрон атакував автомобіль у Херсоні — загинули двоє працівників Пенсійного фонду України. / © ДСНС

У Херсоні внаслідок ранкової атаки російського дрона загинули двоє працівників Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Херсонській області та Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України.

В одному з районів міста російський безпілотник влучив у легковий автомобіль. Після удару машина загорілася.

Попри загрозу повторних атак, рятувальники прибули на місце та ліквідували пожежу. Однак чоловік і жінка, які перебували в автомобілі, загинули.

Загиблі були подружжям і працювали у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Херсонській області. Вранці вони їхали на роботу.

У Міністерстві соціальної політики наголосили, що, попри складну безпекову ситуацію в Херсоні, працівники щодня забезпечували виплату пенсій і надання соціальної підтримки жителям регіону.

«Їхня праця була важливою для тисяч українців», — зазначили у міністерстві.

Там висловили співчуття рідним і близьким загиблих, а також колективу Пенсійного фонду України.

Раніше повідомлялося, що двоє українських саперів загинули під час роботи на Херсонщині

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Дата публікації
Кількість переглядів
155
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