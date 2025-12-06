- Дата публікації
Російська атака залишила частину Херсона без світла: подробиці атаки
Центральний і Дніпровський райони Херсона знеструмлені через обстріл
Російські війська вкотре обстріляли критичну інфраструктуру Херсона. Унаслідок атаки частково знеструмлені Центральний та Дніпровський райони міста, можливі перебої з водопостачанням.
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько у Telegram.
За інформацією міської військової адміністрації, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи.
Шанько закликав місцевих жителів зберігати спокій та поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.
«Наразі фахівці проводять аварійно-відновлювальні роботи. Прошу з розумінням поставитись до тимчасових незручностей», — повідомив він.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 6 грудня російські війська здійснили масований обстріл Фастівського, Вишгородського та Бучанського районів Київської області. Постраждали троє мирних мешканців.