Російська атака залишила частину Херсона без світла: подробиці атаки

Відключення світла / © ТСН

Реклама

Російські війська вкотре обстріляли критичну інфраструктуру Херсона. Унаслідок атаки частково знеструмлені Центральний та Дніпровський райони міста, можливі перебої з водопостачанням.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько у Telegram.

За інформацією міської військової адміністрації, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Реклама

Шанько закликав місцевих жителів зберігати спокій та поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

«Наразі фахівці проводять аварійно-відновлювальні роботи. Прошу з розумінням поставитись до тимчасових незручностей», — повідомив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 6 грудня російські війська здійснили масований обстріл Фастівського, Вишгородського та Бучанського районів Київської області. Постраждали троє мирних мешканців.