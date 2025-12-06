ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
159
1 хв

Російська атака залишила частину Херсона без світла: подробиці атаки

Центральний і Дніпровський райони Херсона знеструмлені через обстріл

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН

Російські війська вкотре обстріляли критичну інфраструктуру Херсона. Унаслідок атаки частково знеструмлені Центральний та Дніпровський райони міста, можливі перебої з водопостачанням.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько у Telegram.

За інформацією міської військової адміністрації, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Шанько закликав місцевих жителів зберігати спокій та поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

«Наразі фахівці проводять аварійно-відновлювальні роботи. Прошу з розумінням поставитись до тимчасових незручностей», — повідомив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 6 грудня російські війська здійснили масований обстріл Фастівського, Вишгородського та Бучанського районів Київської області. Постраждали троє мирних мешканців.

