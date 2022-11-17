Російська атака завдала енергосистемі України безпрецедентних руйнувань: у ДТЕК дали поради українцям

Кожен може зменшити кількість і тривалість відключень електроенергії, мінімізувавши її використання.

Внаслідок російських ракетних ударів енергосистема України зазнала безпрецедентних руйнувань і саме для цього необхідні стабілізаційні та екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомили у ДТЕК Київські електромережі.

"Щоб не допусти масштабних і складних аварій на мережах, НЕК "Укренерго" має збалансувати енергосистему. Для цього – стабілізаційні та екстрені відключення", – йдеться в заяві.

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Там наголосили, що кожен з українців може зменшити кількість і тривалість відключень електроенергії, мінімізувавши її використання.

"Витягніть з розетки всі прилади, якими в даний момент не користуєтесь, а енергоємні вмикайте по черзі. Навіть такими простими діями ви підтримаєте українську енергетику. Всі ми – енергетичний фронт! Тримаймося!" – пояснили в ДТЕК.

Фото з Facebook-сторінки ДТЕК Київські електромережі

Нагадаємо, по всій Україні впродовж 17 листопада застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії, а також додатково – аварійні відключення. Цьому передували масовані ракетні удари російських окупантів по енергетичній інфраструктурі України 15 листопада.

Зауважимо, що вже 17 листопада Росія завдала ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Одеській області.

Цього ж дня загарбники влаштували масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ "Укргазвидобування" на сході України.

Зауважимо, період відключення електроенергії в Україні може зрости вдвічі – до шести-восьми годин за раз через ворожі атаки. Про це попередив аналітик енергетичних ринків Максим Білявський.

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