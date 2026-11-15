Російська атака знеструмила частину двох великих міст: що відомо про пошкодження

Атака російських дронів / © ТСН.ua

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Внаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини частина споживачів у Дніпрі, Кам’янському та двох районах області залишилася без електропостачання. Через пошкодження енергообладнання в регіоні запровадили аварійні відключення світла. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Про це повідомили в компанії ДТЕК.

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За інформацією енергетиків, внаслідок пошкодження магістральних електромереж без світла залишилися частина Дніпра та Кам’янського, а також споживачі у Дніпровському та Кам’янському районах.

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У компанії зазначили, що фахівці працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання. Насамперед вони намагаються заживити об’єкти критичної інфраструктури. Роботи проводять скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.

Раніше в «Укренерго» також повідомили, що через пошкодження енергообладнання внаслідок російської атаки без електропостачання залишилися споживачі у Дніпропетровській та Запорізькій областях. В обох регіонах вимушено застосували аварійні відключення електроенергії.

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа уточнив, що внаслідок ворожого удару частково знеструмлені населені пункти Дніпровського та Кам’янського районів.

Енергетики продовжують відновлювальні роботи, щоб повернути електропостачання споживачам.

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Нагадаємо, у ДТЕК пояснили причини частих відключень світла у місті Дніпро новими російськими атаками на енергетичну інфраструктуру та перевантаження електромереж. Росія постійно атакує електростанції та мережі, якими електроенергія надходить до Дніпра.

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