Російська армія атакувала завод ROSHEN у Вінниці: що заявили в компанії

Удар по Вінничині / © ДСНС

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12 жовтня 2026 року російські війська атакували виробничий комплекс кондитерської корпорації ROSHEN у Вінниці. Завдяки своєчасному спрацюванню системи оповіщення та оперативній евакуації вдалося зберегти життя працівників.

Про це повідомили в ROSHEN.

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У компанії наголосили, що підприємство у Вінниці є цивільним об’єктом, де виготовляють кондитерську продукцію. Там спростували поширювані російською пропагандою твердження про нібито виробництво дронів на підприємствах корпорації.

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«Підприємства корпорації виготовляють кондитерську продукцію і не виробляють дрони або іншу продукцію військового призначення», — заявили в пресслужбі.

У корпорації зазначили, що удари по підприємствах харчової промисловості загрожують життю цивільних працівників, призводять до руйнування виробничих потужностей і втрати робочих місць, а також порушують постачання продукції.

Удар по Вінничині — що відомо

Нагадаємо, 12 жовтня внаслідок російської атаки у Вінниці зафіксовано влучання в цивільний об’єкт. Усі служби виїхали на місце.

Місцева влада повідомляла про вибухи у Вінниці. А за оновленою інформацією, ДСНС загасила пожежу на місці влучання. До робити залучили понад 50 рятувальників та 13 одиниць техніки.

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Сапери також обстежили прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів. На щастя, повідомлень про травмованих не надходило.

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