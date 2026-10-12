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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Російська армія атакувала завод ROSHEN у Вінниці: що заявили в компанії

Росія атакувала виробничий комплекс ROSHEN у Вінниці 12 жовтня. У корпорації повідомили, що завдяки евакуації вдалося зберегти життя працівників.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Російська армія атакувала завод ROSHEN у Вінниці: що заявили в компанії

Удар по Вінничині / © ДСНС

12 жовтня 2026 року російські війська атакували виробничий комплекс кондитерської корпорації ROSHEN у Вінниці. Завдяки своєчасному спрацюванню системи оповіщення та оперативній евакуації вдалося зберегти життя працівників.

Про це повідомили в ROSHEN.

У компанії наголосили, що підприємство у Вінниці є цивільним об’єктом, де виготовляють кондитерську продукцію. Там спростували поширювані російською пропагандою твердження про нібито виробництво дронів на підприємствах корпорації.

«Підприємства корпорації виготовляють кондитерську продукцію і не виробляють дрони або іншу продукцію військового призначення», — заявили в пресслужбі.

У корпорації зазначили, що удари по підприємствах харчової промисловості загрожують життю цивільних працівників, призводять до руйнування виробничих потужностей і втрати робочих місць, а також порушують постачання продукції.

Удар по Вінничині — що відомо

Нагадаємо, 12 жовтня внаслідок російської атаки у Вінниці зафіксовано влучання в цивільний об’єкт. Усі служби виїхали на місце.

Місцева влада повідомляла про вибухи у Вінниці. А за оновленою інформацією, ДСНС загасила пожежу на місці влучання. До робити залучили понад 50 рятувальників та 13 одиниць техніки.

Сапери також обстежили прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів. На щастя, повідомлень про травмованих не надходило.

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