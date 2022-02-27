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Російська авіація завдала удару по околицях Запоріжжя

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Потерпілих немає.

Вранці 27 лютого російська авіація завдала кілька ударів на південних околицях Запоріжжя.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької ОДА.

Зазначається, що потерпілих внаслідок ударів з авіації нема.

В ОДА зауважили, що вночі колона техніки окупанта рушила на Енергодар, але потім повернулася в напрямку Великої Білозерки. 

"Вони продовжують мародерити крамниці та просити їжу у місцевих. Вочевидь, армія окупанта не забезпечена достатньою кількістю продовольства", - йдеться у повідомленні.

Через обстріли з боку окупантів наразі в Бердянську ускладнено проїзд для автівок швидких.

Як повідомлялося, вранці у Сумах на вулиці зафіксували велику колону російської окупаційної техніки. Зазначається, що вона суне зі сторони Хімпрому на місто. До слова, підприємство "Сумихімпром" розташоване у піденній частині міста.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдала ударів по цивільному населенню:

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