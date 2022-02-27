Російська авіація завдала удару по околицях Запоріжжя

Потерпілих немає.

Вранці 27 лютого російська авіація завдала кілька ударів на південних околицях Запоріжжя.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької ОДА.

Зазначається, що потерпілих внаслідок ударів з авіації нема.

В ОДА зауважили, що вночі колона техніки окупанта рушила на Енергодар, але потім повернулася в напрямку Великої Білозерки.

"Вони продовжують мародерити крамниці та просити їжу у місцевих. Вочевидь, армія окупанта не забезпечена достатньою кількістю продовольства", - йдеться у повідомленні.

Через обстріли з боку окупантів наразі в Бердянську ускладнено проїзд для автівок швидких.

Як повідомлялося, вранці у Сумах на вулиці зафіксували велику колону російської окупаційної техніки. Зазначається, що вона суне зі сторони Хімпрому на місто. До слова, підприємство "Сумихімпром" розташоване у піденній частині міста.