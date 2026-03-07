Російська бомба поцілила у будинок Краматорська: серед поранених троє дітей, немовля

Атака на Краматорськ 7 березня / © Донецька ОДА

Внаслідок нічної атаки по Краматорську, який стався близько 03:40 7 березня, дістали поранення щонайменше шестеро цивільних осіб. Російські війська скинули на місто 500-кілограмову авіабомбу.

Про наслідки атаки та стан постраждалих повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Наслідки обстрілу та постраждалі діти

За даними очільника області, серед поранених є діти різних вікових груп, зокрема немовля.

«Серед поранених — троє дітей 2010, 2014 і 2024 років народження», — зазначив Вадим Філашкін.

Окрім людських жертв, зафіксували масштабні руйнування житлового фонду та інфраструктури міста. У Краматорську пошкоджено 12 багатоповерхівок, 5 адміністративних будівель та 22 автомобілі. На місці влучання наразі працюють усі відповідальні служби.

«Російський терор проти цивільних не припиняється ні на день. Країна-терорист має відповісти за всі свої злочини!» — заявив Філашкін.

Масована атака РФ по Україні — що відомо

У ніч на 7 березня Сили оборони України відбили масштабний комбінований удар РФ по об’єктах критичної інфраструктури. ППО збила 472 повітряні цілі, серед яких 19 ракет та 453 безпілотники різних типів.

Цієї ночі російська армія атакувала Київ. Наслідки фіксують у кількох районах столиці. Є травмовані місцеві мешканці.

Окрім цього, Росія завдала ракетного удару по багатоповерховому будинку в Харкові. За попередніми даними, загинули двоє дітей.

Також на Житомирщині ліквідували пожежі на об’єктах інфраструктури після нічної атаки.