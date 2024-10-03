Російська бомба вдарила по багатоповерхівці у Харкові: кадри з місця прильоту

Росіяни вдарили КАБами по Харкову. Один влучив у багатоповерхівку, є постраждалі, серед яких двоє дітей. Також вибухи пролунали у низці регіонів України. В ніч проти 3 жовтня армія РФ масовано атакувала українські міста безпілотниками.

Яка ситуація наразі у Харкові, скільки "шахедів" збила ППО та яку заяву зробив Зеленський — читайте в ексклюзиві TSN.UA.

Росіяни вдарили КАБами по Харкову

Ввечері 2 жовтня росіяни атакували Харків КАБами. Також ворог вдарив по Золочеву. Станом на ранок відомо про 13 постраждалих: 12 у Харкові і одного у Золочеві. Серед поранених — двоє дітей. У трирічної дівчинки — контузія, черепно-мозкова та вибухова травма. Удари росіян прийшлися по Шевченківському та Київському районах, повідомив міський голова Харкова Терехов. Відомо про кілька ударів керованими авіабомбами по місту. Один влучив у будинок, другий — у лісосмугу, розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що в Салтівському районі міста авіаційний боєприпас влучив між третім та четвертим поверхом пʼятиповерхового житлового будинку. Пошкоджено прилеглі будинки, поліклініку, а також щонайменше 14 авто.

У ДСНС пізніше зазначили, що у Харкові ліквідована пожежа, спричинена ворожим авіаударом. Рятувально-пошукова операція тривала всю ніч. Відео жахливих наслідків прильоту ширяться Мережею.

“О 00:30 3 жовтня рятувальникам ДСНС вдалось повністю ліквідувати пожежу площею 65 м кв. у житловій 5-типоверхівці, у яку влучила російська керована авіабомба. Аварійно-рятувальні робота на місці удару тривають”

Президент України Володимир Зеленский відреагував на ворожий удар по Харкову та вкотре наголосив про важливість допомоги для України у боротьбі з агресором.

“Харків, Салтівка, звичайний житловий будинок, по якому вдарила російська бомба. І щоб такі російські удари припинились, Україна має отримати необхідну і, головне, достатню допомогу від світу, від партнерів. Кожен лідер точно знає, що треба робити. Важливо бути рішучими”.

Однак, близько 5:00 ранку у передмісті Харкова знову пролунали повторні вибухи. Були пошкоджені електромережі та приватні будинки. У деяких районах Харкова можуть бути перебої з електрикою. Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.

Сили ППО знищили усі дрони над Києвом

Неспокійно було і у столиці України. "Шахеди" масовано атакували Київ. Однак, сили протиповітряної оборони знищили в Києві та на його околицях усі безпілотники, якими російська армія намагалася атакувати місто, повідомили у КМВА. Загалом зенітники збили приблизно півтора десятка ударних дронів.

“Вночі російська армія вкотре здійснила спробу завдати повітряного удару по Києву! Тактика та прийоми нападу залишаються незмінними вже багато місяців поспіль:

- ніч;

- використання ударних безпілотних літальних апаратів на кшталт «Shahed»;

- заходи на місто БпЛА ворога з різних напрямків та висот;

- атаки різними кількісними групами.

Повітряна тривога в столиці тривала понад 5 з половиною годин! Перші групи дронів противник запустив ще до опівночі, але протягом ночі в постійно додавалися нові і нові БпЛА. Проте, жоден з російських дронів своєї мети не досяг”.

У КМВА додали, що внаслідок російської атаки дронів, в Києві зафіксовано падіння уламків в Деснянському районі міста. Але наслідки мінімальні - обійшлося без руйнувань та пожежі. Інформація про постраждалих не надходила.

РФ масовано атакувала Україну безпілотниками

Загалом сьогодні вночі Сили ППО збили 78 "шахедів" під час масованої атаки по Україні. Терористи РФ запустили 105 безпілотників. Один знову полетів "бомбити" Білорусь, ще 23 — локаційно втрачені, ймовірно, завдяки РЕБ.

“Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 78 ворожих ударних БпЛА типу Shahed у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях.

Нагадаємо, вечері в середу, 2 жовтня, після російського авіаудару по Харкову виникла пожежа у пʼятиповерховому будинку. Також горять 10 автомобілі біля багатоповерхівки. Попередньо, постраждало 8 людей.

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