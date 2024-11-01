Російська бомба влучила у п’ятиповерхівку у Куп’янську

За попередньою інформацією, постраждали двоє людей.

Увечері в п’ятницю, 1 листопада, російська терористична армія ударила керованою авіабомбою по місту Куп’янську Харківської області, влучивши у житлову п’ятиповерхівку.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог здійснив атаку близько 21 години.

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“Є влучання у п'ятиповерховий житловий будинок. Попередньо, постраждали дві людини”, - написав у своєму Telegram-каналі Синєгубов.

Над ліквідацією наслідків удару працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, увечері 1 листопада російський ударний дрон влучив у багатоповерхівку у місті Суми.

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