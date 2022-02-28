Російська ФСБ намагається вкрасти в українців персональні дані: як працює схема

Російська ФСБ намагається вкрасти в українців персональні дані: як працює схема

Цією проблемою вже займається IT-армія України.

Російські окупанти надсилають українцям електронні листи, які містять шкідливі посилання. Натиснувши на них, користувачі Інтернету можуть втратити всі свої дані.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“ФСБ розсилає фішингові листи. Всі будьте уважні, не відкривайте незнайомі листи, нічого не встановлюйте. Зараз ми займемося інформаційними системами ФСБ”, — наголосив Михайло Федоров.

Зазначимо, що цим питанням вже займається IT-армія України. За 30 хвилин українські фахівці зуміли "покласти" сайт російського ФСБ.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

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