Російська ФСБ намагається вкрасти в українців персональні дані: як працює схема

Цією проблемою вже займається IT-армія України.
Російські окупанти надсилають українцям електронні листи, які містять шкідливі посилання. Натиснувши на них, користувачі Інтернету можуть втратити всі свої дані.
Про це на своїй сторінці у соцмережі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
“ФСБ розсилає фішингові листи. Всі будьте уважні, не відкривайте незнайомі листи, нічого не встановлюйте. Зараз ми займемося інформаційними системами ФСБ”, — наголосив Михайло Федоров.
Зазначимо, що цим питанням вже займається IT-армія України. За 30 хвилин українські фахівці зуміли "покласти" сайт російського ФСБ.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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