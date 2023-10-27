Російська ФСБ розслідує замах на Царьова: що відомо

Після інциденту з колаборантом Олегом Царьовим, який потрапив до лікарні в Ялті з вогнепальним пораненням, російська ФСБ порушила кримінальну справу за статтею про “замах на життя державного чи громадського діяча”.

Про це повідомили в Teleram-каналі Царьова.

“Проводяться невідкладні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії”, — повідомили у ФСБ РФ.

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За інформацією російських пропагандистів, порушити справу доручив голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін.

Про затримання підозрюваних наразі не повідомлялося. Відомо, що палату в реанімації, де перебуває поранений зрадник, посилено охороняють.

Оточення Царьова також повідомило, що “позитивних новин” про стан його здоров'я після замаху немає.

Що відомо про інцидент із Царьовим

Раніше інформацію про замах на колаборанта підтвердили його рідні. Адмін Telegram-каналу Олега Царьова розповів трохи про подробиці нападу, зазначивши, що близько опівночі 27 жовтня на території санаторію імені Кірова в Ялті, де мешкає зрадник, у нього нібито двічі стріляли.

"На момент прибуття карети швидкої допомоги Олег був непритомний, з великою крововтратою. Інформації про стан здоров'я на цей момент немає", - йдеться у повідомленні в Telegram-каналі колаборанта.

Нагадаємо, 6 березня 2023 року Олега Царьова засудили до 12 років позбавлення волі заочно. Його визнали винним у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України.

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