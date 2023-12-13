Російська хакерська група зізналася в атаці на "Київстар": що кажуть в СБУ

Хакери заявили, що атакували мережу "Київстар" начебто через те, що компанія допомогає ЗСУ.

У СБУ підтвердили, що хакерську атаку на мережу найбільшого мобільного оператора "Київстар" здійснило одне із російських угруповань. Раніше у ЗМІ повідомлялося про групу хакерів "Солнцепек".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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"Відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань. Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як гру), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Тим часом хакери групи "Солнцепек" на сторінці у телеграм пишуть, що це нібито вони атакувала мережу "Київстару". Вони заявили, що "взломали" мережу начебто через те, що компанія допомогає ЗСУ.

"Ми, хакери "Сонцепек", беремо на себе повну відповідальність за кібератаку на "Київстар". Ми знищили 10 тисяч комп'ютерів, понад 4 тисячі серверів, всі системи хмарного зберігання даних та резервного копіювання. Ми атакували "Київстар", бо компанія забезпечує зв'язком ЗСУ, а також державні органи та силові структури України", - написали вони, погрожуючи іншим структурам.

Нагадаємо, вранці 13 грудня у компанії "Київстар" розповіли, коли відновлять зв'язок.

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