Російська комбінована атака на Київ та Запоріжжя: головні новини ночі 28 вересня 2025 року

День сприяє трансформаціям та перетворенням — як зовнішнім, так і внутрішнім. Під впливом обставин людина може змінитися кардинальним чином, перетворившись — як попелюшка — з нечепури на принцесу. Втім, це також час кризи, коли доведеться не лише радіти, а й сумувати, інакше поставлених цілей не досягти: щоб отримати нове, необхідно зруйнувати старе.