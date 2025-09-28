ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1497
Час на прочитання
1 хв

Російська комбінована атака на Київ та Запоріжжя: головні новини ночі 28 вересня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 28 вересня 2025 року:

  • Щонайменше чотири удари завдали росіяни по Запоріжжю: є поранені Читати далі –>

  • Запоріжжя: троє поранених після нічного удару РФ по приватному сектору (фото) Читати далі –>

  • У Києві уламки збитих дронів впали на житлові будинки в кількох районах — Кличко Читати далі –>

  • У Києві є поранені внаслідок падіння уламків дронів у двох районах Читати далі –>

  • Пошкодження у кількох районах Києва через уламки дронів: є постраждалі Читати далі –>

Дата публікації
Кількість переглядів
1497
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie