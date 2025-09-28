- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1497
- Час на прочитання
- 1 хв
Російська комбінована атака на Київ та Запоріжжя: головні новини ночі 28 вересня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 28 вересня 2025 року:
Щонайменше чотири удари завдали росіяни по Запоріжжю: є поранені
Запоріжжя: троє поранених після нічного удару РФ по приватному сектору (фото)
У Києві уламки збитих дронів впали на житлові будинки в кількох районах — Кличко
У Києві є поранені внаслідок падіння уламків дронів у двох районах
Пошкодження у кількох районах Києва через уламки дронів: є постраждалі