Укрaїнa
185
2 хв

Російська мова та радянські книжки: школа із Сум загриміла у скандал

Правоохоронці розслідують можливе порушення мовного законодавсятва у приватній школі Сум.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Школа / Ілюстративне фото

Школа / Ілюстративне фото / © Фото з відкритих джерел

СБУ вивчає діяльність приватної «альтернативної школи „Асгард“ у місті Суми. У закладі „за запитом батьків“ викладають російську мову та літературу, а окремі заняття проходять не державною.

Про це пише hromadske з посиланням на СБУ.

Що відомо про діяльність школи

Раніше про роботу «Асгарда» повідомляли місцеві медіа. За словами його засновниці Марини Короткої, школа працює за програмою «Росток» і поєднує уроки українською та російською мовами.

«Іноді на заняттях ми користуємося радянськими й дореволюційними підручниками, особливо з математики, адже там є нестандартні задачі на логіку й кмітливість. Якщо треба виконати завдання зі збірника 1947 року, вони все зрозуміють. А з українських посібників замовляємо робочі зошити „Окружающий мир“. Їх видають у Сумах російською мовою. Ми не ставимо обмежень. Діти водночас перебувають в українськомовному середовищі й послуговуються російською термінологією», — розповіла вона.

Представниця уповноваженої із захисту державної мови у Сумській області Вікторія Вітер звернула увагу на можливі порушення законодавства, зокрема щодо мови навчання та ведення сторінок у соціальних мережах. Водночас начальниця управління Державної служби якості освіти в Сумській області Алла Рябуха наголосила: «Асгард» не є частиною офіційної системи загальної середньої освіти.

Депутатка Сумської районної ради Анна Валевська критикувала СБУ за те, що служба нібито не надала належної реакції на публікації про школу.

Крім того, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пропонує заборонити викладання російської мови у приватних школах, оскільки на сьогодні такі обмеження існують тільки для дошкільних закладів.

Раніше Лісовий різко висловився про російську мову у закладах освіти. Він наголосив: якщо у людини не корелюється прильот ракети з російською мовою, то у неї є певні проблеми з причинно-наслідковими звʼязками.

