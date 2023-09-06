Російська мова у школах: міністр освіти різко відреагував

В України європейське майбутнє, а не у складі нового СРСР.

Проведення уроків російською мовою в українських школах суперечить чинному законодавству і до таких випадків не можна виявляти лояльність.

Так відреагував в ефірі телеканалу “Дім” міністр освіти Оксен Лісовий на повідомлення про те, що в Україні досі є школи, де викладають російською мовою.

"Звертайтеся до управління освіти, міського департаменту освіти чи обласного, мовного омбудсмена", — порадив міністр.

Водночас Оксен Лісовий наголосив, що в України — європейське майбутнє, а не у складі нового СРСР, де російська мова домінувала.

"У нас немає перспективи в якихось пострадянських реінкарнаціях чи якійсь союзній державі, де домінує російська мова. Ми зараз воюємо за систему цінностей, яка кардинально відрізняється від системи цінностей Російської імперії. Нам точно не по дорозі з "рускім міром". Для чого ми тоді готуємо дітей до використання російської мови?" — риторично запитав міністр.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російська мова має зникнути з території України, адже є елементом російської пропаганди і знаряддям для промивання мізків.

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