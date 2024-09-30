"Російська не заборонена": у ліцеї на Вінниччині спалахнув скандал через мапу, надруковану мовою ворога

В Агрономічненському ліцеї на Вінниччині надрукували нові щоденники із мапою світу російською мовою. Батьки та самі діти вважають це неприпустимо, особливо під час повномасштабного вторгнення Росії.

Про це пише місцевий портал 20 хвилин.

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Директорка ліцею Наталія Ануфрієва розповіла, що щоденники замовили вперше за кілька років. Попередні роки їх не використовували через те, що переважно учні навчалися онлайн. За її словами, надруковали трохи більше 600 примірників.

"Ми замовляли конкретні сторінки: про історію школи, окрему колонку для самооцінювання учнів, сторінки «будь помітним на дорозі», наголошування слів, промовні норми, безпечний інтернет, випадки булінгу, як діяти батькам та дітям, багато таблиць з фізики та математики, а також витяги із законів. Ми дивилися і лише внесли корективи на сторінці про історію нашого закладу. А на стандартних картах, наприклад, Україні, просто дивлюся: Крим є — значить, все добре", - прокоментувала вона.

У ліції пообіцяли прибрати сторінку із мапою російською мовою.

"Я не вважаю, що це чиясь провина або зроблено навмисно", - додала Ануфрієва.

Реакція поліграфії

Тим часом у поліграфії заявили, що українське законодавство не забороняє російську мову.

"А що, у нас не можна російською мовою карти друкувати? Карта - це достатньо складний картографічний виріб. Причому ми її не виробляємо, а беремо з якогось джерела. Проблеми в цьому немає, бо російська мова не заборонена, абсолютно ніким. Крим там на місці стоїть. І це не наша робота, а цілого інституту виготовлення карт. Ми її використовуємо як малюнок", - пояснив директор Юрій Кравець.

Він припускає, що надалі цю карту просто не будуть використовувати. Цьогоріч її взяли лише символічно, щоб заповнити сторінку щоденника.

Нагадаємо, соціологи здивували цифрами, скільки людей спілкуються українською вдома.

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