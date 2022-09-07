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Російська окупаційна влада та військові РФ ставлять під загрозу безпечну роботу Запорізької АЕС - ISW

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Російська окупаційна влада та військові РФ ставлять під загрозу безпечну роботу Запорізької АЕС - ISW

Інститут вивчення війни (США) в своєму звіті за 6 вересня приділив увагу ситуації на Запорізькій АЕС.

На думку експертів, російська діяльність підриває безпеку АЕС.

Про це йдеться в повідомленні Інституту вивчення війни.

"У звіті МАГАТЕ від 6 вересня про ситуацію на ЗАЕС описано численні способи, якими російська окупаційна влада та російські військові ставлять під загрозу безпечну роботу станції. У звіті не намагаються визначити, хто несе відповідальність за обстріл, який завдав шкоди об’єкту, і неодноразово закликають "всі відповідні сторони" вжити заходів для покращення ситуації. Поміркованість і очевидний нейтралітет цієї мови звіту можуть затьмарити надзвичайно чітке формулювання російської діяльності, яка підриває безпеку АЕС, і той факт, що звіт не приписує їй небезпечних дій в Україні. Таким чином, доповідь МАГАТЕ є зашифрованим засудженням дій Росії, які створили та зберігають небезпеку ядерної катастрофи в Україні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що звіт МАГАТЕ про нинішню ситуацію на Запорізькій АЕС, яку захопили російські окупанти і загрожують своїми злочинними діями всьому світу, може спробувати використати диктатор РФ Володимир Путін.

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