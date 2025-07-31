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ТСН у соціальних мережах

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Укрaїнa
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Російська "перемога" в Часовому Ярі: Зеленський прокоментував ситуацію

Українські бійці захищають усі позиції і відбивають кожну спробу росіян просуватись — на Донеччині, на Сумщині та на Харківщині.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський спростував фейки російської пропаганди щодо окупації Часового Яру на Донеччині, назвавши це черговою інформаційною атакою.

Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні в четвер, 31 липня.

«Були сьогодні російські „вкиди“, ви це бачили, про Часів Яр — це російська дезінформація», — наголосив президент.

Зеленський зазначив, що українські бійці захищають усі позиції і відбивають кожну спробу росіян просуватись — на Донеччині, на Сумщині та на Харківщині.

«Це непросто, але це захист самого права українців на життя. Кожен такий напрямок дуже важливий», — сказав він.

За словами президента, найважча ситуація наразі на Покровському напрямку, але й там Сили оборони утримують свої позиції.

«Покровськ, Добропілля — саме там найбільша інтенсивність боїв. І важливо, що наші воїни знищують російські ДРГ, малі групи, які намагаються постійно прорватись у місто, постійно хочуть там закріпитись. Це російська така тактика, і наша на неї відповідь — знищення окупанта», — зазначив він.

Нагадаємо, раніше цього ж дня, 31 липня, у пресслужбі Сил оборони Півдня повідомили, що інформація про нібито захоплення росіянами Камʼянського у Василівському районі Запорізької області не відповідає дійсності.

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