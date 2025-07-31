- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1
- Час на прочитання
- 1 хв
Російська "перемога" в Часовому Ярі: Зеленський прокоментував ситуацію
Українські бійці захищають усі позиції і відбивають кожну спробу росіян просуватись — на Донеччині, на Сумщині та на Харківщині.
Президент України Володимир Зеленський спростував фейки російської пропаганди щодо окупації Часового Яру на Донеччині, назвавши це черговою інформаційною атакою.
Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні в четвер, 31 липня.
«Були сьогодні російські „вкиди“, ви це бачили, про Часів Яр — це російська дезінформація», — наголосив президент.
Зеленський зазначив, що українські бійці захищають усі позиції і відбивають кожну спробу росіян просуватись — на Донеччині, на Сумщині та на Харківщині.
«Це непросто, але це захист самого права українців на життя. Кожен такий напрямок дуже важливий», — сказав він.
За словами президента, найважча ситуація наразі на Покровському напрямку, але й там Сили оборони утримують свої позиції.
«Покровськ, Добропілля — саме там найбільша інтенсивність боїв. І важливо, що наші воїни знищують російські ДРГ, малі групи, які намагаються постійно прорватись у місто, постійно хочуть там закріпитись. Це російська така тактика, і наша на неї відповідь — знищення окупанта», — зазначив він.
Нагадаємо, раніше цього ж дня, 31 липня, у пресслужбі Сил оборони Півдня повідомили, що інформація про нібито захоплення росіянами Камʼянського у Василівському районі Запорізької області не відповідає дійсності.