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Російська пропаганда готує чергову брехню про нібито продаж західної зброї на чорному ринку

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Російська пропаганда готує чергову брехню про нібито продаж західної зброї на чорному ринку

Фото: ДПСУ

Росіяни готують провокації в рамках дезінформаційної кампанії проти України з продажу західного озброєння на чорному ринку.

Зважаючи на військові успіхи захисників України та підготовку проведення наступної зустрічі Контактної групи з питань оборони України у Німеччині, ворог може піти на провокацію у Європі.  

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"З метою підриву довіри до України, в очах західних партнерів з Європи, висока ймовірність здійснення терористичних актів чи інших злочинів під керівництвом російських спецслужб, з використанням західного озброєнння нібито "наданого Україні", - йдеться в повідомленні. 

У випадку успіху таких провокацій, російська сторона планує звинуватити Україну та використає міжнародні майданчики для спроби публічної дискредитації нашої держави. 

У ЦПД наголошують, що все озброєння, яке надають нам країни-партнери перебуває під постійним наглядом, а фейки про крадіжки чи "продаж"» — це лише дезінформаційна кампанія Кремля.

Нагадаємо, росіяни традиційно поширюють фейки про Україну, одним із останніх є про начебто хімічну зброю в Україні. За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, фейк Росії про хімічну зброю в Україні - це чергова спроба росіян виправдати свої масові воєнні злочини.

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