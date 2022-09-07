Російська пропаганда готує чергову брехню про нібито продаж західної зброї на чорному ринку

Росіяни готують провокації в рамках дезінформаційної кампанії проти України з продажу західного озброєння на чорному ринку.
Зважаючи на військові успіхи захисників України та підготовку проведення наступної зустрічі Контактної групи з питань оборони України у Німеччині, ворог може піти на провокацію у Європі.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"З метою підриву довіри до України, в очах західних партнерів з Європи, висока ймовірність здійснення терористичних актів чи інших злочинів під керівництвом російських спецслужб, з використанням західного озброєнння нібито "наданого Україні", - йдеться в повідомленні.
У випадку успіху таких провокацій, російська сторона планує звинуватити Україну та використає міжнародні майданчики для спроби публічної дискредитації нашої держави.
У ЦПД наголошують, що все озброєння, яке надають нам країни-партнери перебуває під постійним наглядом, а фейки про крадіжки чи "продаж"» — це лише дезінформаційна кампанія Кремля.
Нагадаємо, росіяни традиційно поширюють фейки про Україну, одним із останніх є про начебто хімічну зброю в Україні. За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, фейк Росії про хімічну зброю в Україні - це чергова спроба росіян виправдати свої масові воєнні злочини.
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