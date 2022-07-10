Російська пропаганда намагається розігнати фейк про "розкол Заходу" щодо підтримки України

Так, Росія поширила матеріали Daily Banner, BB-CNTV, які з посиланням начебто на The Sunday Times, писали, що серед країн НАТО спостерігається "розкол щодо ставлення до війни в Україні".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України.

Крім того, "лояльний росії" американський військовий аналітик Скотт Ріттер назвав саміт НАТО, на якому Росію визнали найбільшою загрозою безпеці Заходу, "спробою Альянсу нагадати про своє існування".

ЦПД також повідомляє, що The American Conservative видали матеріал про те, що президент США Джо Байден "залишився наодинці у війні" з Росією.

Також кремлівські медіа, посилаючись на заяву депутата Європарламенту Тьєрі Маріані, писали про "марність витрат на післявоєнне відновлення України". А американський науковець Дуг Бендоу продовжує наполягати на тому, що припинення постачання Україні озброєння - єдиний шлях до миру.

Нагадаємо, 7 липня Путін вкотре проголосив вигадки власної пропаганди про те, що Росія нібито воює не з Україною, а з колективним Заходом. Очільник Кремля також вдався до погроз, сказавши, що Росія ще не "починала воювати", а "Захід хоче воювати з нами до останнього українця".

Водночас цього ж дня в міноборони Росії оголосили, що беруть оперативну "паузу" у війні проти України.

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