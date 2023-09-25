Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російська пропаганда закликає знищити ГТС України, щоб помститись Німеччині

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1339
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російська пропаганда закликає знищити ГТС України, щоб помститись Німеччині

Газотранспортна система України / Фото: utg.ua

Пропагандисти заявили, що Німеччина чинить неправильно, допомагаючи Україні захиститись від російських агресорів.

Через те, що Німеччина вирішила надати Україні черговий масштабний пакет військової допомоги, у російських пропагандистів сталась чергова істерика.

Особливо відзначився відомий неонацист та українофоб Сергій Мардан, інформує Obozrevatel.

Він заявив, що Росія повинна помститись Німеччині за постачання зброї та висадити у повітря українську газову трубу.

"Добре, що Північні потоки вже висаджені в повітря, тому що інакше нам самим довелося б їх підривати", – заявив пропагандист.

Потім Мардан сказав, що Німеччина чинить неправильно, допомагаючи Україні захиститись від російських агресорів.

"Потрібно ще й українську газову трубу висадити в повітря", – видав план помсти Мардан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян звинуватила Британію у вибухах на Кримському мосту та закликала вдарити по Тауерському мосту, що в Лондоні.

Крім того, ми раніше інформували, що у Міністерстві оборони Німеччини спростували фейк російських пропагандистів про те, що окупанти знищили в Україні танк Leopard "з повністю німецьким екіпажем".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1339
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація