Пропагандисти заявили, що Німеччина чинить неправильно, допомагаючи Україні захиститись від російських агресорів.

Через те, що Німеччина вирішила надати Україні черговий масштабний пакет військової допомоги, у російських пропагандистів сталась чергова істерика.

Також читайте Маразм міцнішає: Соловйов закликав відправити вірмен із Карабаху до України

Особливо відзначився відомий неонацист та українофоб Сергій Мардан, інформує Obozrevatel.

Він заявив, що Росія повинна помститись Німеччині за постачання зброї та висадити у повітря українську газову трубу.

"Добре, що Північні потоки вже висаджені в повітря, тому що інакше нам самим довелося б їх підривати", – заявив пропагандист.

Потім Мардан сказав, що Німеччина чинить неправильно, допомагаючи Україні захиститись від російських агресорів.

"Потрібно ще й українську газову трубу висадити в повітря", – видав план помсти Мардан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян звинуватила Британію у вибухах на Кримському мосту та закликала вдарити по Тауерському мосту, що в Лондоні.

Крім того, ми раніше інформували, що у Міністерстві оборони Німеччини спростували фейк російських пропагандистів про те, що окупанти знищили в Україні танк Leopard "з повністю німецьким екіпажем".

Читайте також: