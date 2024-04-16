Російська пропаганда запустила новий фейк щодо студентів КПІ: ЦПД з'ясував ситуацію

Як доказ пропаганда РФ демонструє фото нібито відповідного листа.
Центр протидії дезінформації РНБО України виявив, що ворожі TG-канали поширюють інформацію щодо студентів університету КПІ ім. Ігоря Сікорського. Їм буцімто заблокували картки для проходу в гуртожиток. За словами російських пропагандистів, щоб розблокувати картку, треба оновити свої дані в ТЦК та СП.
Про це повідомляє ЦПД 16 квітня.
Верифікувавши інформацію, Центр повідомляє, що це черговий фейк російських пропагандистів, який було зроблено у текстовому редакторі та сфотографовано на території Російської Федерації. Ніяких подібних обмежень в українських гуртожитках немає.
"Поширюючи такі фейки, ворожа пропаганда намагається залякати студентів українських вишів, посіяти панічні настрої з-поміж населення та посилити наратив "воювати до останнього українця", - додали в ЦПД.
Нагадаємо, соцмережами ТікТок тощо ширяться ролики, де нібито українські чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе "ухилянтами".
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