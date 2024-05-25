Російська пропагандистка цинічно виправдала удари по Харкову: що видала божевільна

Росіяни вчергове перевершили самих себе у власній брехні.

Російська пропагандистка Юлія Вітязева цинічно висловилася про масований удар РФ по Харкову. За її словами, Росія просто захищає свої національні інтереси.

Про це написав журналіст Денис Казанський.

"Хуторяни дико обурюються нашого типу нелюдяністю і кричать про те, що Путін спочатку обіцяв прийти і звільнити всіх українців, а тепер цим же самим українцям особисто Путін завдає ударів різноманітними бомбами", – заявила путінська підстилка.

Вона наївно припустила, що когось цікавлять її тупі думки, і попросила дозволу внести ясність у те, що відбувається.

"По-перше, мета СВО захистити національні інтереси Росії та росіян, а не робити добре українцям, які 10 років сиділи на п'ятій точці рівно і нічого не зробили для свого звільнення, покірно сплачуючи податки на війну. По-друге, удари по Харкову ніхто ніколи не став би завдавати, якби дехто спочатку 8 років не стирав з лиця землі Донбас, а останні два роки – ще й Білгород та інші прикордонні області", – нагородила Вітязева.

Бачимо, що росіяни остаточно втратили зв'язок з реальністю. Казанський дуже чітко резюмував прочитане.

"Якщо раніше нелюди ще намагалися щось плести про денацифікацію, то тепер уже прямо визнають, що Росія нікого не захищає та не звільняє, а вбиває російськомовних мешканців Харкова просто тому, що це у національних інтересах Росії", – наголосив журналіст.

Нагадаємо, 25 травня армія РФ завдала удару по Харкову. Відомо про 6 загиблих, 40 поранених та 16 зниклих безвісти.

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