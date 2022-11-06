Російська пропагандистка Симоньян заговорила про “повернення” до Києва: жорстка реакція українських посадовців

Дивні мрії редакторки пропагандистського каналу Russia Today про часи, коли російські чоловіки знову “звертатимуть шиї, задивляючись на чорнобрових Оксан” в столиці України, прокоментували очільник МЗС та секретар РНБО.

У російський “День народної єдності”, який в РФ відзначають 4 листопада, кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян поділилася планами про “повернення” до столиці України.

У своєму Telegram-каналі редакторка Russia Today написала про “гостинний і веселий Київ”, в якому “наші чоловіки знову звертатимуть шиї, задивляючись на чорнобрових Оксан".

Наступного дня секретар РНБО України Олексій Данілов не втримався, щоб не прокоментувати цей дивний допис.

"Наші чарівні Оксани будуть плювати на собачі могили ваших чоловіків, які лежатимуть зі звернутими шиями або без них, зі скляними від застиглого навіки страху очима, намилувавшись красою української землі", – пообіцяв він.

Він також привітав з росіян із "народною єдністю" і додав, що “єднання завдяки нашим ЗСУ відбувається за планом".

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону назвав допис російської пропагандистки “збоченими еротичними фантазіями”.

"Чесно, я вважаю, що ці збоченці навіть не варті нашої з вами уваги. Нехай собі там щось фантазують, якісь еротичні фантазії збочені", – відзначив Кулеба.

Водночас він нагадав, що російська пропаганда не залишається поза увагою МЗС. Зокрема, українські посольства працюють над тим, що відключити пропагандистські ресурси Кремля в тих країнах, де ще можна переглядати, зокрема, Russia Today.

"Давайте не звертати уваги на ці їхні блеяння, а працювати над конкретними речами, які позбавлять їх доступу до аудиторії і можливості сіяти всю цю ненависть по світі", – підсумував міністр.

Нагадаємо, з нагоди російського “Дня народної єдності” президент РФ Володимир Путін звинуватив Польщу та Румунію в прагненні “повернути” території України, які після Другої світової війни “відібрав у них Сталін”. У МЗС Румунії відповіли на брехливі звинувачення

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