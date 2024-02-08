Російська ракета біля кордону Польщі: у Зеленського розповіли про "послання" Путіна до НАТО

В ОП вважають, що російська ракета біля кордону НАТО - це не "стратегічний задум" РФ.

Російська ракета, яка під час атаки по Україні 7 лютого рухалася в напрямку кордону з Польщею, а за 20 км розвернулася, мала на меті залякати та спровокувати країни НАТО.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 каналу.

"Ні, ні, ні, це не стратегічний задум, це саме ця класична російська бравада, свавілля: "Ми можемо це зробити, ми провокуватимемо вас, ми показуватимемо, що ми можемо за 20 кілометрів долетіти до кордону країни НАТО, а потім повертати, вбивати цивільне населення", - зазначив він.

На думку політика, росіяни розуміли, що країни НАТО не відреагують.

"Ви дивитиметеся на це. По-перше, будете налякані, тому що майже до вас долетіло, а по-друге, нічого не робитимете, тому що вона вб'є громадян України, яких ви нам – я говорю про країни демократії – дозволяєте вбивати вже два роки", - підсумував він.

Нагадаємо, 7 лютого Польща та країни союзниці піднімали авіацію через російську ракету, яка летіла у напрямку Польщі. Після цього інциденту у Міноборони країни заявила про "повну бойову готовність".

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