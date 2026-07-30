Російська ракета Х-101 залетіла до Польщі: в Україні зробили тривожну заяву

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Під час масштабної атаки РФ по Україні вночі 30 липня російська крилата ракета Х-101 пролетіла територією Польщі, порушивши повітряний простір НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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За його словами, цей інцидент вкотре демонструє необхідність посилення української ППО, адже її зміцнення є важливим не лише для захисту України, а й для безпеки всього євроатлантичного простору.

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"Проліт російських ракет територією Польщі також нагадує, що для наших двох країн немає нічого важливішого, ніж протидія нашому спільному, давньому ворогу, який становить пряму загрозу для обох наших народів. Під час цієї жорстокої війни всі інші розбіжності слід відкласти вбік. Нашим головним пріоритетом має бути наша спільна безпека", - наголосив керівник МЗС.

Сибіга зауважив, що Київ інформує міжнародних партнерів та організації про наслідки російської атаки по Україні. За його словами, Україна закликає світ до рішучої реакції, посилення підтримки та збільшення тиску на Росію.

«Ціна продовження цієї війни для Путіна має бути значно вищою, ніж ціна її припинення», — додав дипломат.

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