Російська ракета пошкодила цивільне судно в порту на Одещині: є поранені і загиблий (фото)

Російська армія завдала удару протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації в Чорному морі. Внаслідок підступної атаки пошкоджено цивільне судно під прапором Ліберії.

Про це повідомили в середу, 8 листопада, в Telegram-каналі Сил оборони півдня України, опублікувавши фото з місця терористичного удару росіян.

Ракета влучила в надбудову цивільного судна в момент його заходу в порт.

“Три члени екіпажу- громадяни Філіппін - поранені, один з них ушпиталений. Лоцман загинув, ще один працівник порту отримав поранення”, - повідомили українські військові.

У середу, 8 листопада, по всій території України була оголошена масштабна повітряна тривога.

Нагадаємо, 30 жовтня російські окупанти завдали ракетних ударів по Одещині, поціливши в судноремонтний завод.

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