Російська ракета влетіла у багатоповерхівку в Одесі: момент влучання

Один з поверхів повністю вигорів.
У п'ятницю, 29 грудня, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по багатоповерхівці в Одесі. Момент "прильоту" у 17-поверховий будинок потрапив на відео.
Відео влучання у будинку з'явилося у Мережі.
Зазначимо, що зранку окупанти атакували ракетами Одесу та область. Одна з ракет влетіла у багатоповерховий будинок у середмісті. У будівлі повністю вигорів 5-й поверх, кілька поверхів постраждало.
Рятувальники врятували з будинку 23 людини. Серед поранених є двоє дітей (6 та 8 років) та вагітна жінка. Двоє цивільних загинули.
Ракетний удар по Одесі
Під час повітряної тривоги зранку 29 грудня в Одесі пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про ракети у напрямку області.
Згодом місцева влада повідомила, армія Російської Федерації вдарила ракетами по Одесі. Є загиблі та потерпілі місцеві мешканці. Щонайменше дві людини стали жертвами атаки.
Відомо, що в Одесі ракета влучила у багатоповерхівку. На кількох поверхах виникла пожежа. У будівлі повністю вигорів 5-й поверх та ще кілька поверхів постраждало.