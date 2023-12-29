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Російська ракета влетіла у багатоповерхівку в Одесі: момент влучання

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Російська ракета влетіла у багатоповерхівку в Одесі: момент влучання

Наслідки ракетного удару по Одесі 29 грудня. Фото: Олег Кіпер.

Один з поверхів повністю вигорів.

У п'ятницю, 29 грудня, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по багатоповерхівці в Одесі. Момент "прильоту" у 17-поверховий будинок потрапив на відео. 

Відео влучання у будинку з'явилося у Мережі.

Зазначимо, що зранку окупанти атакували ракетами Одесу та область. Одна з ракет влетіла у багатоповерховий будинок у середмісті.  У будівлі повністю вигорів 5-й поверх, кілька поверхів постраждало. 

Рятувальники врятували з будинку 23 людини. Серед поранених є двоє дітей (6 та 8 років) та вагітна жінка. Двоє цивільних загинули. 

Росія запустила ракету по багатоповерхівці в Одесі: момент "прильоту"

Росія запустила ракету по багатоповерхівці в Одесі: момент "прильоту"

Ракетний удар по Одесі 

Під час повітряної тривоги зранку 29 грудня в Одесі пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про ракети у напрямку області.

Згодом місцева влада повідомила, армія Російської Федерації вдарила ракетами по Одесі. Є загиблі та потерпілі місцеві мешканці. Щонайменше дві людини стали жертвами атаки.

Відомо, що в Одесі ракета влучила у багатоповерхівку. На кількох поверхах виникла пожежа. У будівлі повністю вигорів 5-й поверх та ще кілька поверхів постраждало.

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Перегляди
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