Російська ракета влучила у нафтобазу в Київській області: через бої рятувальники не можуть туди дістатися

Російська ракета влучила у нафтобазу в Київській області: через бої рятувальники не можуть туди дістатися

Загрози для людей немає.

Підрозділам ДСНС досі не вдалося дістатися до нафтобази біля Крячки Фастівського району. кули влучила російська ракета.

Про це повідомили у Держспецзв'язку.

"Підрозділи ДСНС приведені у готовність. За першої можливості будуть введені на гасіння після закінчення обстрілів. Крім того створено резерв Кіровоградської і Черкаської області до 200 осіб і 50 одиниць техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі горіння відбувається в межах обвалування. Розповсюдження пожежі немає. Загрози для людей немає.

Наразі рятувальники встановлюють інформацію щодо жертв і потерпілих.

Нагадаємо, біля Василькова Київської області продовжує горіти один резервуар на нафтобазі. У нього в ніч проти 27 лютого поцілили російські окупанти, він вибухнув та загорівся.