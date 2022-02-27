Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Російська ракета влучила у нафтобазу в Київській області: через бої рятувальники не можуть туди дістатися 

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber

Загрози для людей немає. 

Підрозділам ДСНС досі не вдалося дістатися до нафтобази біля Крячки Фастівського району. кули влучила російська ракета.

Про це повідомили у Держспецзв'язку. 

"Підрозділи ДСНС приведені у готовність. За першої можливості будуть введені на гасіння після закінчення обстрілів. Крім того створено резерв Кіровоградської і Черкаської області до 200 осіб і 50 одиниць техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що наразі горіння відбувається в межах обвалування. Розповсюдження пожежі немає. Загрози для людей немає

Наразі рятувальники встановлюють інформацію щодо жертв і потерпілих.

Нагадаємо, біля Василькова Київської області продовжує горіти один резервуар на нафтобазі. У нього в ніч проти 27 лютого поцілили російські окупанти, він вибухнув та загорівся.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

Наступна публікація