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Російська ракета влучила в багатоповерхівку в Запоріжжі: відео наслідків

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Російська ракета влучила в багатоповерхівку в Запоріжжі: відео наслідків

Фото: Associated Press

Окупанти атакували місто під час повітряної тривоги.

У середу, 22 березня, російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Одна з врожих ракет влучила в багатоповерхівку.

У Мережі публікують відео наслідків атаки.

На відео видно, шо на місці атаки сталася пожежа. Горять кілька поверхів. Над будинком здійнявся густий дим.

До слова, окупанти атакували місто під час повітряної тривоги, що тривала 3 год. 31 хв. У Мережі почали повідомляти про вибухи в місті. Згодом керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що окупанти обстрілюють Запоріжжя.

Як повідомлялося, в Україні зранку 22 березня оголосили масштабну повітряну тривогу через активність російської авіації.  "Почервоніли" всі регіони. "Тривога" у більшості областей тривала майже дві години.

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Дата публікації
Перегляди
2068
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