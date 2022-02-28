Російська ракета влучила в житловий будинок в Чернігові, спричинивши пожежу: відео

Загорілося два нижніх поверхи.
У ніч на 28 лютого під час обстрілу Чернігова російськими окупантами одна з ракет влучила у багатоквартирний житловий будинок в центрі міста.
Про це повідомляє Telegram-канал Держспецзв'язку, опублікувавши відео з місця події.
Після влучання ракети виникла пожежа, загорілося два нижніх поверхи.
Як повідомив у коментарі "Суспільному" речник обласного управління ДСНС Олександр Івченко, внаслідок інциденту постраждала одна мешканка будинку. За його словами, травми у жінки незначні, пожежу вже ліквідовано.
Раніше російські окупанти уже завдавали ракетного удару по центру Чернігова. Ворог намагався влучити у Чернігівську міськраду, але потрапив у двори між обласною стоматологічною клінікою та житловою дев'ятиповерхівкою.
Нагадаємо, після невдалої спроби заволодіти Черніговом окупанти Російської Федераіції почали обхід міста в напрямку Іванівки та Козельця.
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