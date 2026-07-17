Російська ракета влучила просто в житловий будинок: загинули жителі, багато поранених (фото)

Атака на Одесу 16 липня. / © Суспільне

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Напередодні увечері ракета російської армії рознесла житловий будинок в Хаджибейському районі Одеси. Є загиблі та травмовані.

Що відомо про наслідки вечірнього удару по обласному центрі, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Зранку очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що від ночі триває ліквідація наслідків учорашньої ракетної атаки. Через «приліт» пошкоджень зазнали 11 житлових будинків. На місці працюють комунальні служби.

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«Внаслідок влучання у житловий будинок загинули двоє мирних жителів. Ще вісім людей отримали поранення», — повідомив чиновник.

Наслідки ракетного удару по Одесі ввечері 16 липня. / © Одеська ОВА

Наслідки ракетного удару по Одесі ввечері 16 липня. / © Одеська ОВА

Наслідки ракетного удару по Одесі ввечері 16 липня. / © ДСНС

Зауважимо, пізно увечері напередодні РФ завдала масованого удару по Одесі ракетами. У місті сталися пошкодження цивільної інфраструктури. Після влучань виникли пожежі.

Нагадаємо, протягом дня 16 липня Росія кілька разів атакувала Одесу. Зранку ворог запустив ракету у напрямку обласного центру. Місто сколихнули вибухи.

Посеред дня РФ також атакувала ракетами обласний центр, вдаривши про інфраструктурі. Загинула одна людина.

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