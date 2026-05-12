"Шахед" РФ влучив у житловий будинок у Кривому Розі — є загиблі та поранені
У Кривому Розі під час атаки російська армія влучила в житловий будинок. За попередніми даними, загинуло двоє людей, також є поранені.
Про це повідомив очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Після удару на місці виникла пожежа. До ліквідації наслідків залучили екстрені служби, триває аварійно-рятувальна операція.
«Влучання у житловий будинок. Є загиблі та поранені. Розпочали аварійно-рятувальну операцію», — повідомили посадовці.
На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці.
Нагадаємо, 3 травня армія РФ поцілила в багатоповерховий будинок у Кривому Розі. Там спалахнула пожежа. Влучання «Шахеда» сталося у під’їзд дев’ятиповерхівки.
Також РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками, зокрема, в Миколаєві під удар «Шахедів» потрапила енергетична інфраструктура.