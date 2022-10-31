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Уламки російської ракети, яка цілила в українську ГЕС, впали на територію Молдови: є пошкодження

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Уламки російської ракети, яка цілила в українську ГЕС, впали на територію Молдови: є пошкодження

Фото: Associated Press

На територію Молдови потрапили уламки російської ракети, яку збили українські захисники.

Сьогодні вранці ракета, збита українською зенітною системою, впала в північній частині міста Наславча в Республіці Молдова, що на кордоні з Україною.

Про це повідомляють молдавські ЗМІ.

Станом на зараз зареєстрованих постраждалих немає, але в деяких будинках у Наславчі вибито кілька вікон.

Українська влада повідомила, що сьогодні вранці російський безпілотник атакував дамбу Дністровської ГЕС на території України, яка розташована на відстані  в10 км від дамби Наславча в Молдові. Російська атака не вплинула на дамбу, але є пошкодження, проте загрози повені немає.

Наразі сили МВС Молдови оточили територію, щоб уникнути можливої ​​небезпеки, на місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 31 жовтня РФ  завдала масованого ракетного удару по Україні. Є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури в Києві, Дніпрі, Павлограді, Харкові, Запоріжжі,  Вінницькій, Черкаській, Чернівецькій і Кіровоградській областях. 

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
13к
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