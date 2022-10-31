Уламки російської ракети, яка цілила в українську ГЕС, впали на територію Молдови: є пошкодження

На територію Молдови потрапили уламки російської ракети, яку збили українські захисники.
Сьогодні вранці ракета, збита українською зенітною системою, впала в північній частині міста Наславча в Республіці Молдова, що на кордоні з Україною.
Про це повідомляють молдавські ЗМІ.
Станом на зараз зареєстрованих постраждалих немає, але в деяких будинках у Наславчі вибито кілька вікон.
Українська влада повідомила, що сьогодні вранці російський безпілотник атакував дамбу Дністровської ГЕС на території України, яка розташована на відстані в10 км від дамби Наславча в Молдові. Російська атака не вплинула на дамбу, але є пошкодження, проте загрози повені немає.
Наразі сили МВС Молдови оточили територію, щоб уникнути можливої небезпеки, на місці працюють екстрені служби.
Нагадаємо, що сьогодні вранці, 31 жовтня РФ завдала масованого ракетного удару по Україні. Є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури в Києві, Дніпрі, Павлограді, Харкові, Запоріжжі, Вінницькій, Черкаській, Чернівецькій і Кіровоградській областях.
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