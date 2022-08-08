Російська "спецура" злетіла в повітря: нацгвардійці на Харківщині ліквідували окупантів і їхній склад з боєприпасами (відео)

Місце базування підрозділу російських окупаційних військ виявили розвідники.

Про це повідомляє Східне оперативно-територіальне об'єднання НГУ.

"На півночі Харківщини злетіла у повітря російська “спецура”. Аеророзвідка та артилерія Нацгвардії і Збройних сил за підтримки танків відправили до пекла російських спецпризначенців та склад з боєприпасами на півночі Харківської області. Розвідники виявили місце базування підрозділу російських окупаційних військ. Згодом вони зафіксували факт розвантаження артилерійських боєприпасів. Гвардійці передали координати цілі нашим артилеристам, після чого здійснили корегування вогню", - повідомляють найгвардійці.

Відео роботи українських захисників зафіксувала камера БпЛА. Одночасно зі знищенням особового складу відбулася планова "демілітаризація" складу артилерійських боєприпасів, які окупанти дбайливо заховали в ангарі.

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