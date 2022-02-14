Російська субмарина "Ростов-на-Дону" з крилатими ракетами увійшла до Чорного моря

Росія посилює свій Чорноморський флот від минулого тижня.

Російська підводна субмарина "Ростов-На-Дону", яка оснащена ракетами для ураження наземних цілей, вийшла у Чорне море через протоку Босфор.

Про це розповыли у ТСН.Ранок 14 лютого.

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До слова, Російська Федерація посилює свій Чорноморський флот від минулого тижня. Крім того, Росія продовжує стягувати війська довкола українського кордону. Своєю чергою, Україна відправила РФ офіційний запит, в якому вимагає більше ніж за дві доби повідомити, скільки самі і для чого російські війська стоять на кордоні.

Тим часом німецький канцлер Олаф Шольц заявив: у разі нападу на Україну проти Росії будуть запроваджені суттєві економічні санкції. Щоправда, не всі в Росії їх бояться. Дуже недипломатично щодо санкцій США і ЄС напередодні висловився посол Росії у Швеції. Віктор Татаринцев заявив, що санкцій в Росії не бояться, бо вони лише роблять Росію сильнішою.

Росія продовжує стягувати війська довкола України

Як повідомлялося, Кабмін виділив кошти для страхових компаній через російські військові навчання в акваторії Чорного моря. Йдеться про 17 мільярдів гривень на безпеку польотів для авіаперевізників Уряд збільшив видатки резервного фонду, бо міжнародні авіакомпанії один за одним призупиняють польоти над Україною через високі ризики бойових дій.

Тим часом Україна рекомендує авіакомпаніям тимчасово не літати над Чорним морем через активацію потенційно небезпечної зони у повітряному просторі над морем.

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