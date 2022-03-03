Російська техніка та солдати: що відбувається у Вознесенську Миколаївської області

Окупанти прориваються до регіону.

У Вознесенськ зайшли приблизно 130 людей особового складу та 30 одиниць техніки РФ — танки, бойові машини піхоти тощо.

Про це у відеозверненні розповів голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.

З його слів, він не має сумнівів, що війська РФ виб’ють з Вознесенська.

"Складно зараз хлопцям з Вознесенська, тримаємо за вас кулаки. Ви у будь-якому разі їх виб’єте, ви вже їх не пустили на той берег, підірвали мости. Єдиний для них вихід — це відступати до іншої громади, де такі ж люди, в яких сил ще багато", — сказав Віталій Кім.

Окрім того, з його слів, на територію Миколаївщини заїхала ще одна колона російської техніки, яка налічує 300-400 одиниць.

"Заїхали знову через Снігурівку, каталися там щось, маневри робили, щоб їх не розбомбили. Нехай катаються, нехай заморюються, а ми почекаємо. Вони ж мають колись і десь зупинитися, і тоді ми передамо їм “привіт”, зважаючи на те, що багато жителів нашої області відслідковують їхнє переміщення і чекають, коли ж вони зупиняться", — сказав Віталій Кім.