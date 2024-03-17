Російська удар по Миколаєву: в ДСНС розповіли про наслідки і показали фото

У неділю, 17 березня, російські окупанти двічі завдали ракетного удару по Миколаєву.

Як передає ДСНС, станом на 16:00 зареєстровано 5 постраждалих.

Унаслідок ракетного обстрілу пошкоджень зазнали житлові будинки. Попередньо пошкоджено три легкові автомобілі, один з яких загорівся. Рятувальниками горіння оперативно ліквідоване.

Наряд поліції виявив постраждалу дівчину з осколковими пораненнями, якій на місці надано домедичну допомогу та в подальшому госпіталізовано.

Також рятувальники показали фото наслідків обстрілу.