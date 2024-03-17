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Російська удар по Миколаєву: в ДСНС розповіли про наслідки і показали фото

Російська удар по Миколаєву: в ДСНС розповіли про наслідки і показали фото

Станом на 16:00 зареєстровано 5 постраждалих.

У неділю, 17 березня, російські окупанти двічі завдали ракетного удару по Миколаєву.

Як передає ДСНС, станом на 16:00 зареєстровано 5 постраждалих.

Унаслідок ракетного обстрілу пошкоджень зазнали житлові будинки. Попередньо пошкоджено три легкові автомобілі, один з яких загорівся. Рятувальниками горіння оперативно ліквідоване.

Наряд поліції виявив постраждалу дівчину з осколковими пораненнями, якій на місці надано домедичну допомогу та в подальшому госпіталізовано.

Також рятувальники показали фото наслідків обстрілу.

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© ГУ ДСНС у Миколаївській області
Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області
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Наслідки атаки на Миколаїв, 17 березня 2024 року / ©
Наслідки атаки на Миколаїв, 17 березня 2024 року

Нагадаємо, що вдень 17 березня атакувала Миколаїв – у місті пролунали декілька вибухів. Очільник ОВА Віталій Кім, розповів, що внаслідок атаки окупантів у місті постраждали п'ятеро людей.

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