Російська удар по Миколаєву: в ДСНС розповіли про наслідки і показали фото

Станом на 16:00 зареєстровано 5 постраждалих.
У неділю, 17 березня, російські окупанти двічі завдали ракетного удару по Миколаєву.
Як передає ДСНС, станом на 16:00 зареєстровано 5 постраждалих.
Унаслідок ракетного обстрілу пошкоджень зазнали житлові будинки. Попередньо пошкоджено три легкові автомобілі, один з яких загорівся. Рятувальниками горіння оперативно ліквідоване.
Наряд поліції виявив постраждалу дівчину з осколковими пораненнями, якій на місці надано домедичну допомогу та в подальшому госпіталізовано.
Також рятувальники показали фото наслідків обстрілу.
Нагадаємо, що вдень 17 березня атакувала Миколаїв – у місті пролунали декілька вибухів. Очільник ОВА Віталій Кім, розповів, що внаслідок атаки окупантів у місті постраждали п'ятеро людей.
Читайте також:
- Вибухи у Сумах: росіяни завдали два удари по інфраструктурі міста
- Робота ППО під час нічної атаки дронів на півдні України – відео
- Окупанти вгатили по пункту розташування швидкої медичної допомоги на Харківщині – є поранені: фото