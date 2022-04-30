Російська ведуча Лазарєва про Путіна: "Він потвора, яка перебуває при владі в Росії"

Російська ведуча та гумористка Тетяна Лазарєва записала відеозвернення до українців, в якому назвала президента своєї країни Путіна потворою.

У відео, яким Лазарєва поділилася в Instagram, вона зазначила, що далеко не всі росіяни підтримують цю потвору:

"Любі мої брати і сестри. Я все ж таки буду наполягати на тому, що ми з вами з однієї родини. А в родині, як відомо, не без потвори. І, на жаль, ця потвора, яка оточила себе такими самими потворами, як і він сам, зараз перебуває при владі в Росії. Але це не означає, що ті, хто мешкає в Росії, що всі росіяни такі ж потвори", - сказала знаменитість.

Вона зауважила, що пише це звернення від імені тих росіян, які проти війни і яких сьогодні називають "зрадниками і ворогами народу" РФ.

"Хоча раніше ворогами народу називали тих, хто переживає за долю країни і долю того самого народу. Того народу, який досі мешкає у злиднях і безправ'ї, який не знає і не шукає свободи. Який так і не зміг підняти голову, як це змогли ви за роки своєї незалежності. До свободи дуже швидко звикаєш і в цьому я вам заздрю. Вас вже не можна обманути так, як нас. На відміну від нас ви пройшли важкий і кривавий шлях і знаєте ціну собі та своїй свободі, і знаєте, за що і з яким ворогом ви зараз боретеся", - сказала Лазарєва.

Вона наголосила, що у українців і росіян – один спільний ворог:

"Насправді ворог у нас з вами зараз один. Просто він у різних образах. І у вас він має вигляд зовнішнього агресора, проти якого ви згуртувалися всім народом. А у нас він всередині. Він керує країною. Боротьба у нас різна. Але вона є. Це називається спротив. Ми нічого не змогли зробити з потворами, які перебувають при владі, так само як і наші брати і сестри у Білорусі нічого не змогли зробити зі своєю потворою, яка так і продовжує там бути. Ми теж боремося і боремося як можемо", - запевнила Лазарєва.

Ведуча попросила українців не відвертатися від росіян і не проклинати їх всіх:

"Я звертаюся до вас. Будь ласка, не відвертайтеся від нас. Не відштовхуйтесь від нас з нашою боротьбою. Не проклинайте всіх росіян", - закликала ведуча.

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