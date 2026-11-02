Російська військова техніка з червоними хрестами рухалася під час перемир’я: Лубінець розкрив подробиці

Дмитро Лубінець / © twitter.com

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував ситуацію з евакуацією громадян з окупованих Олешків. Зокрема, він прокоментував ситуацію із російською військовою технікою з червоними хрестами, яку помітили на відео під час режиму тиші. Він сказав, що вона використовувалася для розмінування під контролем української сторони. Після завершення робіт техніка повернулася на попереднє місце.

Про це заявив Дмитро Лубінець у відповідь на запитання кореспондентки ТСН Олени Чернякової.

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За словами омбудсмена, після появи інформації про ймовірне порушення умов режиму тиші він терміново зв’язався з відповідальною особою та особисто переглянув відео. Також українська сторона провела нараду, щоб з’ясувати обставини інциденту.

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«На відео чітко видно російську військову техніку, яка маркована червоними хрестами. Ця військова техніка була використана для розмінування під чітким контролем української сторони. Після розмінування ця військова техніка повернулась туди, де вона знаходилась», — пояснив Лубінець.

Він додав, що після внутрішньої наради спілкувався з російською стороною, причому неодноразово. За його словами, російська техніка переміщалася саме для проведення робіт із розмінування, а після завершення повернулася на попереднє місце.

Лубінець також зазначив, що російська сторона розуміла, що українські представники стежать за ситуацією та в разі виявлення порушень можуть оперативно надати докази.

Як окупанти використали тишу в Олешках

Раніше йшлося про те, що поки тривала евакуація в Олешках, армія РФ завозила важку техніку, боєприпаси й особовий склад, про що заявляли в Генштабі.

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Росіяни використали припинення вогню для ротації підрозділів, облаштування оборонних рубежів, розширення антидронового захисту на дорогах та нарощування логістики, зокрема, підвезення боєприпасів.

Використання росіянами гуманітарного коридору у військових цілях підтвердив і журналіст Азад Сафаров Фото Sky News

Про використання російськими військами гуманітарного коридору для військових цілей також розповів журналіст Азад Сафаров. За його словами, Sky News отримав ексклюзивний доступ до моніторингу евакуації з Олешок з повітря.

Евакуація жителів Олешків — що відомо

Нагадаємо, кількість евакуйованих з Олешків на Херсонщині досі не розголошують. Відомо, що завдяки успішній гуманітарній місії та режиму тиші 31 жовтня цивільних вивезли з Олешків. Вони перетнули кордон і перебувають у безпеці.

Операція відбулася за посередництва першої леді США Меланії Трамп, а також за підтримки української влади й Лубінця. Він зазначив, що евакуювали всіх охочих без будь-яких фільтрацій чи перевірок. Серед врятованих — люди різного віку, зокрема 94-річний мешканець і маленькі діти, домашні тварини. Ця місія подарувала надію на використання цього механізму для порятунку людей у майбутньому.

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Меланія Трамп заявила, що під час успішної гуманітарної місії з окупованих Олешків за підтримки перемир’я евакуювали майже 800 цивільних та доставили допомогу. Дружина американського лідера привітала співпрацю України та Росії в цій операції та висловила сподівання на досягнення тривалого миру.

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