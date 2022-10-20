Російська влада планує здати значні території окупованої Херсонщини: в ISW розповіли чому

Російська влада, ймовірно, створює інформаційні умови, щоб виправдати запланований відступ своїх військ з тимасово захоплених населених пунктів Херсонської області, а також деокупацію ЗСУ значних територій регіону.

Про це йдеться у звіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що готують людей до відступу російських військ гауляйтер - "губернатор" Херсонської області Володимира Сальдо, а також генерал Сергій Суровікін, призначений командувачем війни проти України.

"Заяви Суровікіна і Сальдо, ймовірно, є спробою створити інформаційні умови для повного відступу росіян за Дніпро, внаслідок чого місто Херсон та інші значні території в Херсонській області поступляться українським військам, що наступають", - вважають в ISW.

Такі дії російського військового керівництва фахівці Інститут пов'язують з уроком від попередніх інформаційних та оперативних невдачах під час недавнього українського контрнаступу в Харківській області. Саме тому в РФ, ймовірно, намагаються пом’якшити інформаційні та оперативні наслідки неспроможності захиститися від чергового успішного українського наступу.

Ситуація на Херсонщині

ЗСУ від початку жовтня звільнили понад 50 населених пунктів Херсонщини. В Херсонській ОВА розповіли про успіхи ЗСУ біля Берислава.

Російсько-окупаційна "влада" Херсонщини 18 жовтня оголосила про переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра. Моляв, через небезпеку затоплення. Адже українські сили "готують" теракт на Каховській ГЕС, заявив гауляйтер Володимир Сальдо.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що українська армія може вибити російських окупантів з Херсона протягом наступних кількох тижнів.

Своєю чергою, радник Офісу президента Олексій Арестович переконаний: росіяни вирішили залишити Херсон, щоб врятувати останню боєздатну піхоту та задіяти її для захоплення Донецької області.

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