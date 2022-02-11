Російська загроза вторгнення: Данілов повідомив, скільки літаків з військовою допомогою прибуло до України

Російська загроза вторгнення: Данілов повідомив, скільки літаків з військовою допомогою прибуло до України

Питання військово-технічної допомоги Україні розглядалося на засіданні РНБО таємно.

Станом на 11 лютого Україна прийняла 25 літаків з військовою допомогою від західних партнерів на тлі російської агресії.

Про це під час брифінгу сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Ви знаєте, що зараз до нашої країни майже кожного дня прибуває допомога від наших партнерів. Іде допомога дуже потужна. На сьогодні ми вже прийняли 25 літаків з такою допомогою", - сказав секретар Ради нацбезпеки.

Данілов зазначив, що питання військово-технічної допомоги Україні розглядалося на засіданні РНБО таємно. Доповідь мали очільники Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, Міністерства фінансів Сергій Марченко та заступник міністра оборони генерал Володимир Гаврилов.

Нагадаємо, до Києва вже прибуло 15 "птахів" з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки загальною вагою понад 1200 тонн.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.