Російська загроза вторгнення: літаки оминають територію України та Чорного моря

Наразі відомо, що лише одна компанія повідомила, що вона відмовилася від польотів в Україну - це нідерландська компанія KLM.

Міжнародні авіаперевізники оминають повітряний простір України та Чорного моря на тлі інформації про ймовірне російське вторгнення.

Про це свідчать дані ресурсу Flightradar24, який відслідковує польоти повітряних суден у реальному часі.

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Як видно, над територією України пролітає дуже мало літаків. Трохи більше виконується рейсів на західній Україні. Наразі лише одна компанія повідомила, що вона відмовилася від польотів в Україну - це нідерландська компанія KLM. Вона скасовувала всі свої рейси від 13.02 до 17.02.2022. Ще одна компанія - бюджетна авіакомпанія Flydubai - змінила графіки маршрутів від 14.02 до 28.02.2022. Щодо інших авіаперевізників, то офіційних коментарів поки не надавали.

flightradar24

Щодо Ryanair, то рейсів на 14 та 15 лютого майже немає. Таку інформацію можна отримати, коли бронювати польоти з України до Європи.

Фото: скрин / pixabay.com

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" опублікували заяву з цього приводу і запевнили, що вони працюють в штатному режимі. Водночас там попереджають про ймовірні зміни у розкладу, а тому пасажирів просять стежити за ним на сайті летовища.

Нагадаємо, раніше Мінінфраструктури спростували інформацію про закриття повітряного простору над Україною, про що писали низка ЗМІ. "Інформація про закриття повітряного простору України не відповідає дійсності. Закриття авіапростору є суверенним правом України, відповідне рішення не ухвалювалось", - йдеться у заяві.

Тим часом Україна рекомендує авіакомпаніям тимчасово не літати над Чорним морем через активацію потенційно небезпечної зони у повітряному просторі над морем.

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