Російська залізниця до Криму: чи буде цей шлях безпечним для окупантів — генерал СБУ

Залізниця на окупованих Росією територіях, яка повинна сполучити Ростов-на-Дону із Кримом, стане легкою ціллю для далекобійних засобів ураження ЗСУ.

Таку думку висловив колишній заступник голови Служби безпеки України генерал-майор Віктор Ягун в інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, Кримський міст знищити набагато складніше.

"Це альтернатива для військової логістики, запасний шлях — Кримський міст зараз не використовують для перевезення військової техніки, там багато затримок через перевірки. Думаю, можна знищувати ці рейки", – сказав Ягун.

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Генерал СБУ вважає, що будівництвом цієї залізниці окупанти намагаються продемонструвати, що збережуть за собою загарбані українські території.

Нагадаємо, у лютому 2024 року за допомогою супутникових знімків було зафіксовано початок будівництва ділянки нової залізниці із Маріуполя, за допомогою якої окупанти запланували з’єднати Ростов-на-Дону з Кримом через загарбані території Донецької й Запорізької областей.

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