Російське керівництво категорично відмовляється забирати з України своїх полеглих військових - Верещук

Водночас Кабмін розробив і затвердив покроковий порядок здійснення передачі військовослужбовців РФ.

Російське керівництво категорично відмовляється забирати з України своїх полеглих військовослужбовців.

Про це під час всеукраїнського телемарафону повідомила віцепрем'єрка-міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

"Росіяни відмовляються навіть вести перемовини щодо цієї проблеми. Очевидно, вважаючи, що тіла військовослужбовців Російської Федерації не достойні потрапити до себе на батьківщину і бути похованими по-людськи, – сказала вона. – Разом з тим, Кабінетом міністрів України було розроблено і затверджено покроковий порядок здійснення їх передачі".

"Вони залишають своїх загиблих тут, в Україні, без права поховання на землях Російської Федерації з однією метою: аби російські матері, дружини, дочки не дізналися про справжні масштаби розв’язаної Володимиром Путіним війни, про тисячі й тисячі вбитих і про крах, який чекає Росію, якщо ця війна продовжуватиметься ще якийсь час", – сказала Ірина Верещук.

"Такі звірства по відношенню навіть до свого народу нас, звісно, шокують. Але не зупиняють нашу армію. Ми на своїй землі",- наголосила посадовиця.

Нагадаємо, понад 2 000 іноземних студентів страждають від голоду, холоду та обстрілів через зрив гуманітарних коридорів.

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